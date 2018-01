ROMA – Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono stati intervistati da Massimo Giletti durante l’ultima puntata di “Non è l’arena”. Al termine dell’intervista Massimo Giletti ha per errore chiamato Ignazio Moser con il nome dell’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez, Francesco.

Ignazio Moser lo ha subito gelato: “Tutto, ma Francesco proprio no”.

Ovviamente, durante l’intervista, si è parlato dell’ex di Cecilia, Francesco Monte, e l’ex gieffina ha spiegato con chiarezza: “Lasciare uno per mettermi con un altro non penso che fosse una strategia bella. Fino a quando non chiudevo una storia non potevo aprirne un’altra. Mi sentivo ‘sporca’ per questo e non stavo bene. Quando l’ho rivisto nella Casa ho capito che era finita. Forse avevamo dei pensieri diversi per affrontare la vita, io sono molto più libera e forse non mi sentivo più così. Non andava così e l’ho capito dentro”.

I due precisano che non c’è nessun matrimonio alle porte, il famoso anello di Cecilia è un regalo di Belen, e anche sulla possibilità di un figlio prendono tempo.

GUARDA L’INTERVISTA