ROMA – Dopo il malore della settimana scorsa, Massimo Giletti torna in onda con Non è l’Arena su La7. La puntata è ricca di ospiti tra cui Matteo Salvini e Vittorio Sgarbi. All’inizio, il conduttore incappa in un clamoroso lapsus.

Rivolgendosi al pubblico, infatti, afferma: “Siamo tornati a Non è la Rai”. Poi si corregge e, scherzando, aggiunge: “La Rai ce l’ho sempre in testa” (all’inizio del video visibile cliccando qui).

Il leader della Lega è ospite per parlare dei fatti drammatici di Macerata. Vittorio Sgarbi invece, torna in onda in una trasmissione de La7 dopo la furiosa litigata con Corrado Formigli avvenuta la sera di giovedì scorso durante Piazzapulita.