ROMA – Massimo Giletti è stato colto da un malore in diretta a Non è l’Arena domenica 28 gennaio. Il conduttore è stato portato in ospedale, ma è già tornato a casa. A svelare la natura del malore, il fratello Emanuele Giletti: “Ha avuto una colica renale”.

Il conduttore di Non è l’Arena infatti soffre da sempre di coliche renali, come ha spiegato il fratello rassicurando i suoi fan, e domenica sera ha avuto un attacco aggravato dall’influenza di cui soffriva già da qualche giorno. A Paola Guabello de La Stampa, Emanuele Giletti ha rivelato:

“Massimo, come molti di noi soffre di coliche renali e questa volta l’hanno colpito in trasmissione. Era già mezzo influenzato, prima di andare in onda ha incominciato ad avere male e mi ha telefonato in modo da non far preoccupare la mamma nel caso avesse dovuto abbandonare la diretta”.

Insomma, una patologia estremamente dolorosa, ma nulla di grave per Massimo Giletti, che dopo un periodo di riposo potrà tornare tranquillamente in televisione. Il fratello ha aggiunto: