ROMA – Maria De Filippi si schiera con Massimo Giletti e la sua scelta di lasciare la Rai per andare a La7.

“Se quel che ho letto è vero – ha detto la conduttrice in un’intervista a Oggi – credo che Massimo abbia fatto la scelta giusta. Anche io avrei rifiutato di rinunciare a un programma, peraltro di grande successo come L’Arena, per degli speciali. Avrei considerato questa contro-proposta come un contentino che sa di presa in giro“. E su Fazio non ha dubbi: “Negli ultimi tempi è un po’ un capro espiatorio, quasi fosse lui la causa di tutti i mali della Rai. Mi sembra che si stia davvero esagerando”.

L’esperienza dello scorso anno al Festival di Sanremo potrebbe non essere l’ultima per la De Filippi, che sull’argomento ci ripensa: “Lo farei senza dubbio con Lucianina (Littizzetto, ndr). Con la Clerici ci farei un pensierino, potrebbe essere molto divertente”.