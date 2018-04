ROMA – Massimo Giletti condanna lo schiaffo dell’ex ministro Mario Landolfi al suo giornalista Danilo Lupo e ai microfoni del programma radiofonico La Zanzara dice: “Si è comportato peggio di Spada”.

Il conduttore di Non è l’Arena ha commentato a La Zanzara in onda su Radio24 quanto accaduto al suo inviato, il giornalista Lupo, mentre cercava di intervistare l’ex ministro Landolfi: “Si è comportato come Spada? Peggio. Accetterò le sue scuse se arriveranno. E comunque un comportamento del genere non me l’aspetto da un collega giornalista come Landolfi. Francamente invidio a Lupo la calma serafica con la quale ha incassato lo schiaffo, perché credo che se un’altra persona avesse ricevuto uno schiaffo del genere, avrebbe perso la calma e avrebbe risposto. E questo avrebbe innescato sicuramente qualcosa di grave”.

Giletti ha poi spiegato di aver chiamato Lupo per ringraziarlo e non trova spiegazione per il gesto dell’ex ministro: “Ho chiamato Lupo per ringraziarlo perché io stesso non so se sarei rimasto tranquillo al posto suo. Lo schiaffo è stato di una violenza che veramente non ha senso. Non mi sono sentito con Landolfi ma ho parlato col suo avvocato. Certo è un fatto inaudito, non credo che Lupo starà tranquillo. Finché uno Spada tira una testata ad un giornalista, posso anche immaginarlo. Ma da Landolfi no. Noi facciamo semplicemente il nostro dovere”.