ROMA – Fabrizio Corona sarà ospite a Non è l'Arena, programma condotto da Massimo Giletti. Il prossimo 17 giugno l'ex re dei paparazzi sarà protagonista in un "uno contro tutti" con molti ospiti.

“Voglio fare chiarezza su tutta la vicenda”, spiega Massimo Giletti in un’intervista esclusiva al settimanale Chi. I due hanno un forte legame e infatti sono stati paparazzati insieme in palestra durante un allenamento “perché per studiare Fabrizio mi sono adeguato ai suoi ritmi, notte e giorno, e l’ho seguito anche qui dove, stranamente, ritrova la serenità” rivela il conduttore.

Poi Giletti continua: “Quello di Fabrizio Corona è un caso mediatico che tiene banco ormai da troppi anni e voglio dare una risposta ai tanti dubbi che ruotano intorno a lui con documenti inediti e anche scoop”.

Inoltre Giletti smentisce le voci che parlano di un suo ritorno in Rai: “Non credo proprio di tornare in Rai, io vivo questo lavoro con troppa passione e la passione ti porta a essere un uomo libero. La casa è quel posto che ti dà la serenità e oggi La7 rappresenta questo per me”.