ROMA – Massimo Giletti è pronto a tornare in Rai? Secondo le indiscrezioni di Chi, il conduttore sarebbe pronto a lasciare La7 per tornare nella televisione pubblica proprio mentre il conduttore Fabio Fazio sembra pronto a fare le valige.

Nella rubrica “Chicche di Gossip”, il settimanale diretto da Alfonso Signorini si parla di un ritorno ufficiale di Giletti alla Rai dopo la scadenza del suo contratto in estate. Il conduttore di Non è l’Arena potrebbe tornare per un programma di punta e per alcuni speciali in prima serata su Rai Uno.