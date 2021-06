Massimo Giletti torna in Rai? E’ stato un arrivederci o un addio? Massimo Giletti si è congedato dai suoi telespettatori di “Non è l’Arena” con un saluto che lascia parecchi dubbi circa il suo futuro a La7, la tv di Urbano Cairo.

La pausa estiva del programma è l’unica cosa certa. Da interpretare tutto il resto. A cominciare dal commiato dell’ultima puntata 2020/21.

Massimo Giletti torna in Rai?

“Questa è l’ultima puntata di Non è l’Arena. Sono stati quattro anni straordinari vissuti qui a La7. Vi auguro una felice estate. Ad maiora!”. Fioccano immediate le speculazioni.

Se ne va. Lo lascerebbe presumere il tono, quello di un addio. E un indizio: il suo contratto è in scadenza (ma vale anche per il contrario, magari sta solo cercando di alzare la posta nella trattativa di rinnovo).

Non se ne va. E’ lui stesso che in qualche modo sembra smentire un clamoroso ritorno in Rai in un’intervista a Sette, il settimanale del Corriere della Sera. Il succo: qui ha piena autonomia e appoggio da parte dell’editore (che gli vuole bene, non dimentica Giletti l’abbraccio ai funerali del padre). Controindicazione: “Chi fa numeri importanti è oggetto di attenzioni”, ha aggiunto.

Quel no di Lilli Gruber: è isolato a La7?

Vanno poi considerati rumors e indiscrezioni. Forse si sente un po’ isolato nella rete. Quando ha chiesto a Lilli Gruber un’ospitata a Otto e mezzo per lanciare il suo speciale “Abbattiamoli” ha ricevuto un no che non ammetteva repliche.

In cerca di comprensione si sarebbe anche confidato con Giovanni Floris. Circostanza smentita tuttavia dallo stesso Giletti che non è solito confidarsi “con persone con cui non ha nessun rapporto”. Allora davvero è isolato?

Per risolvere l’arcano non bisognerà aspettare l’autunno: i programmi si definiscono con largo anticipo, si vedrà presto se avrà rinnovato con la La7. In caso contrario lo vedremo in Rai sotto le insegne di “Non è non è l’Arena”?