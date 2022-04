Massimo Giletti torna in Ucraina, per una diretta da Odessa ed è subito polemica. Il conduttore di Non è l’Arena stava trasmettendo durante un bombardamento e si è rifiutato di interrompere il collegamento. Al punto che è sbottato contro chi gli chiedeva di spegnere la telecamera e mettersi al riparo, con un sonoro: “Non rompere i cog***ni”.

Tutto accade nella puntata del 3 aprile, a due settimane di distanza dal primo criticatissimo viaggio di Giletti. Il programma va in onda alternando collegamenti dal fronte e servizi realizzati sul campo. In studio a moderare il dibattito c’è Tommaso Cerno e ad un certo punto si sentono fortissime esplosioni in diretta.

Giletti trasmette sotto le bombe da Odessa

“Ci dicono che ci sono state esplosioni molto vicino a noi – dice Giletti – nella zona del porto di Odessa, a circa 700 metri in linea d’area da dove siamo. Ci sono le sirene. Noi abbiamo sentito i vetri tremare”. Quindi il conduttore inizia a discutere con chi provava a convincerlo di interrompere la diretta per non correre richi.

Ma lui imperterrito prosegue: “Quello che vi possiamo dire è che i botti si sono sentiti molto forti anche in questo posto… Grazie alla Croce Rossa. Lo dico perché a differenza di quanto scritto da qualcuno con molta ironia non siamo al Grand Hotel”.

“Le guardie dietro le telecamere mi dicono che devo smettere, ma noi stiamo qui e continuiamo”, insiste. Poi in un fuorionda si sente Giletti sbottare: “Non rompere i cog***ni”.

Massimo Giletti a Odessa, le critiche di Selvaggia Lucarelli

Come già accaduto due settimane fa, quando aveva accusato Giletti di fare giornalismo sensazionalista di guerra, Selvaggia Lucarelli è tornata a contestare il conduttore con alcuni tweet al vetriolo.

Prima lo ha preso in giro con un video in cui si sente Giletti dire: “Don’t wory, be happy”. Quindi ha sottolineato il motivo per cui Giletti avrebbe dovuto spegnere le telecamere: “Per ragioni di sicurezza e strategia – scrive Lucarelli – il governo ucraino ha vietato la pubblicazione di immagini dei bombardamenti alle infrastrutture, lo ha spiegato molto bene la giornalista prima ospite di In onda. Alcuni giornalisti sono stati espulsi. Giletti ovviamente sta mostrando tutto”.