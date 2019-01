ROMA – Massimo Giletti dirà addio a Non è l’Arena per passare a La vita in diretta in Rai? Questo il rumors negli ambienti della televisione che si fa sempre più insistente.

Il prossimo 30 giugno scadrà il contratto che lega il conduttore e giornalista a La7, la tv dell’editore Cairo. Secondo le ipotesi di TvBlog, alla scadenza del contratto Giletti sarebbe pronto a tornare in Rai per condurre La Vita in diretta, lo storico contenitore pomeridiano di Rai 1 ora condotto da Tiberio Timperi e Francesca Fialdini.

Da tempo si vocifera di un ritorno del conduttore de I Fatti Vostri alla rete pubblica e con l’arrivo del nuovo direttore Teresa De Satis il rumor potrebbe presto diventare realtà,