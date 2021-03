Massimo Gramellini chi è: età, moglie, figli, vita privata, libri del giornalista ospite a Oggi è un altro giorno

Massimo Gramellini, chi è l’ospite di Oggi è un altro giorno di lunedì 8 marzo. Nella puntata odierna, il giornalista (e scrittore) si accomoderà nel salotto di Serena Bortone.

Chi è Massimo Gramellini? Oltre a essere un giornalista famoso (attualmente scrive per il Corriere della Sera), è diventato anche un volto televisivo noto dopo aver partecipato, come ospite fisso, a Che tempo che fa di Fabio Fazio. Ma non tutti conoscono la vita privata di Gramellini.

Massimo Gramellini chi è: età, altezza, peso, famiglia

Massimo Gramellini è nato a Torino il 2 ottobre 1960. E’ dunque del segno zodiacale della Bilancia e attualmente ha 60 anni compiuti. E’ alto circa 1,78 metri e il suo peso forma si aggira intorno ai 77 chili.

Gramellini è nato a Torino ma la sua famiglia era originaria della Romagna. Per quanto riguarda il percorso scolastico, ha preso la maturità classica presso l’Istituto San Giuseppe. Poi si è iscritto all’Università di Torino ma non ha mai terminato gli studi. Nel 1985, interruppe l’Università per iniziare a collaborare con il Corriere dello Sport – Stadio. Fu l’inizio della sua vita giornalistica.

Massimo Gramellini: moglie, ex moglie, figli, compagna

Massimo Gramellini ha ben due ex mogli e un’attuale compagna. In primis è stato sposato con Maria Laura Rodotà, giornalista e figlia del giurista Stefano Rodotà. Il loro matrimonio è durato dal 1993 al 1998. Poi, dopo il divorzio, si è risposato con Elisa Galletta.

Anche questo matrimonio è finito e Gramellini si è legato a Simona Sparaco. I due hanno avuto un figlio, Tommaso, nel 2019. Lei aveva già un figlio, di nome Diego.

Massimo Gramellini: libri

La carriera giornalistica di Gramellini è raccontata molto bene su Wikipedia.

Ecco invece l’elenco dei libri pubblicati: