Massimo Lopez chi è, età, dove e quando è nato, Covid, malore, vita privata, doppiaggio. L’attore Massimo Lopez parteciperà questa sera 21 maggio al programma televisivo Top Dieci. Lo show di Carlo Conti andrà in onda su Rai1 dalle 21:25.

Dove e quando è nato, età, biografia e carriera di Massimo Lopez

Massimo Lopez è nato l’11 gennaio del 1952 ad Ascoli Piceno. Ha 69 anni. Si forma alla scuola del Teatro Stabile di Genova con Tullio Solenghi e Anna Marchesini, con i quali fonda nel 1982 il celebre gruppo teatrale Il Trio. Nel 1985 il Trio viene scelto per 8 puntate televisive del varietà Tastomatto affiancando Pippo Franco. Qui nascono molti degli sketch che li hanno resi famosi. Lopez partecipa con il Trio a tre edizioni del Festival di Sanremo, nel 1986, 1987 e 1989. Sono attivi per anni sia in teatro sia in spettacoli televisivi.

La loro fama raggiunge il culmine nel 1990 con la parodia de I promessi sposi, una rilettura dell’omonimo romanzo trasmesso su Rai 1 in cinque puntate, con picchi di ascolto di 17 milioni di persone. Il Trio si scioglie nel 1995.

Massimo Lopez: vita privata e il malore in scena

Massimo Lopez è sempre stato molto riservato riguardo la sua vita privata. Non si è mai sposato e non ha figli. Durante lo spettacolo Jazz e dintorni, nel 2017, l’attore è colto da un malore in scena ed è subito ricoverato per sintomi di infarto. Lopez si è sottoposto ad un intervento di angioplastica. Torna in scena a maggio dello stesso anno. Dopo la brutta esperienza, l’attore ha dichiarato che qualcuno nella sua vita c’è, ma non ha rivelato il nome. Nel mondo del gossip c’è l’ipotesi che possa trattarsi di un uomo, apparso spesso anche sui suoi social, di nome Roberto. Profilo Instagram: Massimo_Lopez (@massimolopezreal).

Massimo Lopez e il Covid

Lo scorso novembre l’attore Massimo Lopez ha avuto il Covid. Lo ha rivelato con un video sui social: “Da domenica ho cominciato ad avere febbre che poi è salita fino a 38.5. Ho seguito tutti i protocolli e sono risultato positivo. Vi esorto a fare tanta attenzione usando mascherine e osservando il distanziamento sociale. Vi abbraccio tutti e incrociamo le dita”.

Il teatro, la televisione e il doppiaggio

Massimo Lopez fa il suo esordio a teatro nel 1975 con Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello, accanto ad attori come Giorgio Albertazzi e Lina Volonghi. A teatro ha un notevole successo con gli spettacoli Allacciare le cinture di sicurezza (1987) e In principio era il trio (1991), scritti, diretti e interpretati da Massimo Lopez, Anna Marchesini e Tullio Solenghi. Dal 2003 al 2005 interpreta, insieme con Tullio Solenghi, La strana coppia di Neil Simon. Dal 2005 porta nei teatri di tutta Italia Ciao Frankie, un tributo a Frank Sinatra, rappresentato anche a Miami.

Con il Trio partecipa a molte trasmissioni televisive. Dopo lo scioglimento lavora in diversi programmi televisivi: Massimo ascolto, Scherzi a parte, I guastafeste, Viva Napoli. Nel 2001 è tra i protagonisti della fiction Compagni di scuola. Nel 2005 conduce Striscia la notizia assieme a Tullio Solenghi, mentre nel 2007 partecipa al talent show Ballando con le stelle.

Nel 2013 diventa la voce italiana di Homer Simpson in sostituzione dello scomparso Tonino Accolla.