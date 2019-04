ROMA – E’ morto Massimo Marino, il “re dei coatti”, animatore delle notti romane e ideatore del programma ViviRoma. Un male incurabile lo ha stroncato all’età di 59 anni. A dare il triste annuncio è stata la compagna Miria su Facebook: “Un’anima meravigliosa ci ha lasciato – ha scritto – Dopo una battaglia senza tregua, affrontata da vero guerriero, Massimo Marino ha abbandonato questa vita terrena. Il suo spirito ora è finalmente in pace. Rimane un vuoto incolmabile per me, per la famiglia e per tutti quelli che lo hanno amato, ma so che avrebbe voluto un epilogo leggero come nel suo stile di persona solare e positiva e quindi mi sento di chiudere con uno dei suoi slogan più conosciuti: bella fratè, enjoy!”.

Il suo programma “ViviRoma” era un vero e proprio cult della movida notturna capitolina: Marino girava incessantemente per night club e ha fatto conoscere al suo pubblico le realtà “hard” e “underground” della capitale.

Romano del Tufello, Massimo Marino, era riuscito con simpatia e originalità ad imporsi all’attenzione con la rivista free press ViviRoma Magazine. Poi l’esordio in tv, nel 1995, con la trasposizione in video di ViviRoma Television. “Bella fratè, a frappè“, con tre dita a benedire, era il suo slogan e il suo marchio di fabbrica.

Ha recitato anche al cinema. Nel 2008 ha esordito nel film “Grande, grosso e… Verdone”, seguito “Un’estate al mare” (2008), “A Natale mi sposo” (2010), “Una cella in due” e “Matrimonio a Parigi” (2011).

Una vita al massimo la sua, spesa anche in politica. E’ stato candidato diverse volte al Comune di Roma ed alla Regione Lazio. Nel 2005 era nella lista Consumatori Uniti per Marrazzo raccogliendo 1.777 voti. Ha sostenuto Walter Veltroni alle elezioni comunali di Roma del 2006 e Francesco Rutelli in quelle del 2008.

Alle elezioni regionali del Lazio del 2010 ha sostenuto Emma Bonino nella “Lista civica cittadini per Bonino”, raccogliendo 226 voti. Alle comunali del 2013 ha sostenuto la lista autonoma “Alfio Marchini Sindaco”, senza però candidarsi. Nel 2016 si è candidato alle comunali di Roma con la lista civica AssoTutela per Michel Emi Maritato Sindaco. (Fonte: Facebook)