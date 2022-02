Massimo Ranieri chi è, età, dove e quando è nato, vero nome, moglie, figlia, vita privata, Sanremo, Perdere l’amore, biografia e carriera. Il cantante Massimo Ranieri è tra i concorrenti del Festival di Sanremo 2022, in gara con la canzone Lettera al di là del mare. Il Festival è in onda dal 1 al 5 febbraio su Rai1 dalle 20:50.

Dove e quando è nato, età, vero nome, biografia di Massimo Ranieri

Massimo Ranieri, pseudonimo di Giovanni Calone, è nato a Napoli il 3 maggio del 1951. Ha 70 anni. Quinto degli otto figli di Giuseppina Amabile e Umberto Calone, fin da piccolo svolge vari lavori come garzone di panettiere, fattorino, ragazzo di bottega, commesso, barista e intrattenitore nelle cerimonie. Nel 1964, in un bar, viene notato da Gianni Aterrano, il quale comprende da subito le grandi potenzialità canore del ragazzo.

Diviene in breve tempo la spalla di Sergio Bruni e parte tredicenne per un tour negli Stati Uniti con il nome d’arte di Gianni Rock, salendo per la prima volta su un palco all’Academy di Brooklyn. Nel 1966 il pianista Enrico Polito gli propone un contratto discografico con la CGD, grazie al quale esordisce a 15 anni con il nome d’arte Ranieri (scelto in quanto assimilabile al principe Ranieri III di Monaco) a cui viene aggiunto in seguito Massimo.

Moglie, figlia, vita privata di Massimo Ranieri

Il cantante è molto riservato riguardo la sua vita privata. E’ noto il suo matrimonio con Franca Sebastiani. Da questa unione, è nata nel 1971 la figlia Cristiana. Dopo la morte di Franca per cancro, Ranieri ha avuto una lunga relazione sentimentale con Leyla Martinucci. In passato il cantante è stato legato all’attrice Barbara Nascimbene, deceduta nel 2018.

La carriera di Massimo Ranieri

Attore di teatro, cantante di musica leggera e showman, Ranieri si è dedicato occasionalmente anche al cinema, come attore e doppiatore, e alla danza. Con più di quattordici milioni di dischi, è tra gli artisti italiani che hanno venduto di più nel mondo. Durante la sua carriera ha pubblicato 31 album (di cui 23 in studio, 4 live e 4 raccolte) e 36 singoli.

Ha partecipato a 7 edizioni del Festival di Sanremo. Ha vinto nel 1988 con uno dei suoi brani più di successo, Perdere l’amore. Nel 2022 partecipa al Festival con la canzone Lettera al di là del mare.

