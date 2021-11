Massimo Ranieri chi è: ex moglie Franca Sebastiani, ex Leyla Martinucci, figlia Cristiana, vita privata, età, peso e altezza del cantante (foto Ansa)

Chi è Massimo Ranieri: ex moglie Franca Sebastiani, ex Leyla Martinucci, figlia Cristiana, vita privata, età, peso e altezza del cantante. Ranieri è tra i partecipanti alla puntata odierna di Verissimo.

Dove e quando è nato, età, peso e altezza di Massimo Ranieri

Il cantante è nato il 3 maggio 1951 (età 70 anni), Santa Lucia, Napoli. E’ alto 180 cm per un peso forma di 70 kg. Massimo Ranieri, pseudonimo di Giovanni Calone, è un cantante, attore, conduttore televisivo e regista teatrale italiano.

La moglie, i figli, la vita privata di Massimo Ranieri

Il cantante è molto riservato. Quindi non sappiamo molto della sua vita privata. E’ noto il suo matrimonio con Franca Sebastiani. Da questa unione, è nata la figlia Cristiana. Dopo la morte di Franca per cancro, Ranieri ha avuto una lunga relazione sentimentale con Leyla Martinucci. Per il resto, non sappiamo altro delle sue vicende private.

Massimo Ranieri a Ballando con le stelle

Il cantante, è anche un personaggio televisivo. Quest’anno ha partecipato ad una puntata di Ballando con le stelle, su Rai 1, con il ruolo di ballerino per una notte. Ranieri potrebbe far parte del cast della trasmissione anche il prossimo anno. Milly Carlucci lo sta ‘corteggiando’ per averlo tra i suoi concorrenti.