Masterchef 10, eliminato ultima puntata: chi è uscito. Ma i social si ribellano e Maxwell su Instagram...

Masterchef Italia 10, eliminato ultima puntata. Chi è uscito da Masterchef? Uno dei personaggi più amati di questa edizione, ovvero Maxwell. Una decisione che non è piaciuta al popolo dei social. Che si è scatenato nei commenti, dimostrando quanto Maxwell in poco tempo fosse entrato nel cuore dei telespettatori.

Lui però l’ha presa sportivamente e ha postato su Instagram una foto del grembiule. Il suo messaggio è stato rilanciato da alcuni dei suoi compagni di avventura.

Masterchef 10: Maxwell eliminato nell’ultima puntata. E sui social si scatena l’inferno

Maxwell eliminato da MasterChef e Twitter si ribella. La decisione di eliminare il gentleman statunitense, una delle rivelazioni della stagione, non piace a molti telespettatori, che contestano il verdetto dei giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli.

“Viene eliminato il cuore di questa edizione di MasterChef. Non penso sia stato meritato visto che ha sempre trattato tanti ingredienti con poche difficoltà. Maxwell era da finale”, si legge in uno dei tanti messaggi pubblicati. “Il mio cuore è a pezzi, grazie di tutto Max, forse il miglior concorrente di sempre”, il tweet di un altro fan deluso. “Sono in lacrime letteralmente, migliore concorrente di Masterchef di sempre”, scrive una ragazza. Tra i commenti, spicca quello di un utente che cerca un salvataggio estremo: “Fateci votare il ripescaggio su Rousseau”.

Masterchef 10: il messaggio di Maxwell su Instagram dopo l’eliminazione

Ecco il messaggio pubblicato su Instagram da Maxwell dopo l’eliminazione: “Non vado da nessuna parte: anche se i grembiuli sono appesi, c’è ancora tanto da cucinare. Stay tuned, amici miei 😉 Grazie di tutto il vostro affetto”. Monir ha rilanciata: “Show cooking insieme???? Let me know my friend”.

Eduard Alcantara (cioè chi si è salvato nel duello finale con Maxwell) ha proposto un modo per farsi perdonare: “In futuro verrò a Roma per assaggiare le specialità della casa. E guardarci una bella partita di baseball assieme. One Love Man. Ti porto una bella bottiglia per scusarmi di nuovo”.

Masterchef Italia 10, ultima puntata: Jeremy Chan e i frutti esotici

L’ospite della serata, lo chef Jeremy Chan, ha portato il tema della prova: i frutti esotici. I concorrenti potevano scegliere tra: il dragon fruit, il mangostano, il Jack fruit, kiwano, la sapodiglia, il zapote, il pepino, il feijoa, la guanabana. Più il decimo, portato dallo stellato originario di Hong Kong: il longan.

I concorrenti hanno potuto scegliere un frutto a piacere, oltre al longan obbligatorio per tutti, e preparare un piatto in 45 minuti.