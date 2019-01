ROMA – Masterchef 8 tornerà in onda il prossimo 17 gennaio e ad affiancare Antonino Cannavacciuolo, Joe Bastianich e Bruno Barbieri ci sarà lo chef Giorgio Locatelli. Tanti poi gli ospiti per questa nuova stagione, da Iginio Massari e Heinz Beck. Non mancheranno inoltre le trasferte, come quella nel ristorante di David Munoz a Madrid.

Eleonora Cozzella su Repubblica scrive che alle 21.15 la nuova stagione andrà in onda su Sky Uno subito dopo la chiusura di Masterchef All Stars che ha visto trionfare Michele Cannistraro. La più grande novità sarà l’arrivo dello chef Locatelli al posto di Antonio Klugmann, un cuoco partito dall’Italia e che ha realizzato la sua fortuna a Londra, aprendo anche la Locanda Locatelli.

Dopo il live cooking e la prova negli Hangar, verranno selezionati i 20 migliori cuochi che inizieranno a sfidarsi ai fornelli della masterclass tra Mistery Box, Invention Test e Pressure Test. Non mancheranno per i partecipanti eventi e sfide interessanti organizzate dalla produzione Endemol Shine Italy per Sky e i fan del programma sono già in attesa delle nuove puntate che andranno avanti fino al 4 aprile, quando il nuovo Masterchef d’Italia sarà incoronato.