ROMA – Masterchef 8 ha trovato la sua protagonista: è Anna Martelli. La signora con la sua ‘faccia tosta’ ha conquistato tutti. Durante la terza puntata dello show ha affrontato Joe Bastianich giudicando un suo piatto prima dello chef, ha criticato Cannavacciuolo per aver giudicato secche le sue polpette e ha gridato più volte gli altri concorrenti mettendoli in riga.

MasterChef 8, chi è Anna Martelli

Anna Martelli è stata un’infermiera. A 72 anni, Anna ha deciso di (ri)mettersi in gioco e si è cimentata in una nuova avventura culinaria al cospetto di giudici severi.

L’amore per la cucina è nato tra le mura di casa quand’era soltanto una bambina. Provò a preparare la sfoglia con il mattarello, esattamente come faceva la mamma, ma fallì. Il primo esperimento riuscito è stata la crema inglese. Il suo piatto forte, oggi, sono le tagliatelle con sugo di polpette.

La cucina è il suo sedativo giornaliero, è il luogo in cui può dimostrare l’affetto per la famiglia (per la quale Anna cucina sempre), soprattutto per i suoi otto nipotini.

Anna è vedova da circa tre anni e parla con affetto di quel marito soprannominato “Maciste”.

“Cucinavo anche per il mio amato marito Salvatore, ma una brutta malattia me lo ha portato via due anni e mezzo fa: per me è stata una catastrofe, e ci ho messo del tempo per riprendermi. Lui era il mio “Maciste” e io ero la sua bimba, avevo 9 anni in meno di lui”, ha commentato l’aspirante chef nella biografia riportata sul sito di MasterChef 8.

Anna non crede di poter vincere l’ottava edizione del talent show culinario, ma non è quello che cerca da quest’esperienza.

“L’unica cosa che desidero è di essere d’esempio per le persone della mia età: quando si cade per terra bisogna farsi forza e tornare in piedi a testa alta!” ha spiegato la concorrente.