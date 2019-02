ROMA – Momento di imbarazzo a Masterchef 8 per uno dei concorrenti, Alessandro, pizzicato da Bruno Barbieri mentre compie un gesto non bellissimo durante la preparazione di una portata. L’aspirante cuoco, infatti, ha assaggiato ciò che aveva in pentola utilizzando lo stesso cucchiaio con cui poi ha continuato a mescolare. “Non è igienico” gli ha fatto giustamente notare Bruno Barbieri.

Il gesto di Alessandro non è passato inosservato al pubblico da casa e gli utenti sui social lo hanno pesantemente attaccato. “Orrore quando assaggiate e il cucchiaio lo rimettete in pentola”, fa notare una telespettatrice su Twitter, mentre un’altra osserva che al concorrente “mancano le basi proprio”.

Ma c’è anche chi trova le reazioni del pubblico e Barbieri un tantino esagerate: “Non per dire ma Alessandro ha solo avuto la sfortuna di essere beccato, perché tutti rimettono in pentola il cucchiaio con cui assaggiano”.