ROMA – L’undicesima puntata di Masterchef 8, andata in onda giovedì 28 marzo, ha decretato chi saranno i finalisti di questa edizione: Gloria, Gilberto, Alessandro e Valeria. Guido invece abbandona il reality ad un passo dalla finalissima.

Per la Mistery Box della semifinale, gli aspiranti chef hanno studiato abbinamenti improbabili per il loro piatto. I giudici di hanno deciso di assaggiare i piatti di Gloria, Gilberto e Guido. Sono rimasti fuori dagli assaggi invece Alessandro e Valeria. La vittoria della Mistery Box è andata a Gloria, che come sempre ha avuto dei vantaggi nell’Invention Test.

Per l’Invention Test sono arrivati i parenti a fare la spesa per i concorrenti. Per Gloria e Valeria i mariti, per Alessandro suo suocero, poi la mamma di Gilberto e il papà di Guido. Il vincitore della prova è stata Valeria. I peggiori invece Alessandro e Guido, ma non c’è stato nessun eliminato. I due concorrenti sono finiti dritti al Pressure Test, mentre Valeria, Gilberto e Gloria hanno affrontato la prova in esterna in un ristorante di Madrid. A vincere questa prova, conquistando direttamente un posto nella finale, è stata Gloria.

Infine il Pressure Test con un doppio step da affrontare per i concorrenti per guadagnarsi la finale. I primi ad affrontarsi sono stati Valeria e Gilberto, che hanno dovuto cucinare il piatto con cui Gloria ha vinto la prova in esterna. A vincere e volare in finale è stato Gilberto. Scontro a tre per Alessandro, Valeria e Guido che hanno cucinato seguendo chef Cannavacciuolo. A un passo dalla finale, l’eliminato dell’undicesima puntata è stato Guido. (fonte: Sky)