ROMA – Durante la finale di MasterChef 8, Gilberto ha un brutto incidente e si taglia mentre pulisce un coltello.

Il finalista comincia a sanguinare e i giudici gli spiegano cosa deve fare per evitare di perdere molto sangue. “Metti la mano in alto”, suggerisce Cannavacciuolo.

Bruno Barbieri spiega che queste cose accadono spessissimo in cucina. Gilberto Neirotti viene medicato proprio mentre sta cucinando per la finale. Per questa ragione chiede aiuto a Barbieri: “Mi può andare a dare un occhio alla padella per vedere che non esca tutto?” Il giudice accetta e va a controllare le pentole. “Ho tolto la trippa dal fuoco, ora?” chiede sorridendo Barbieri. “Bisogna fare la ganache di cioccolato bianco” risponde Gilberto. “Ora ti faccio un piatto io?” controbatte Barbieri sempre scherzando.

Valeria Raciti, la ragazza catanese di 31 anni, è la vincitrice dell’ottava edizione di MasterChef Italia. La segretaria di Aci Sant’Antonio ha battuto Gilberto Neirotti e Gloria Clama nell’emozionante finale di giovedì 4 aprile.

Valeria ha esultato non solo per il premio da 100mila euro in gettoni d’oro, ma anche, soprattutto, per la possibilità di pubblicare il suo primo libro di ricette. “Ci sarà la mia faccia stampata sui libri in libreria”, ha esclamato ancora incredula la giovane segretaria.

Nella finale, Gilberto, Gloria e Valeria hanno avuto due ore e mezza per preparare un intero menu degustazione, raccontando se stessi e la propria idea di cucina.

Il programma su Sky Uno ha chiuso con il record stagionale di ascolti 1 milione 137 mila spettatori, +6% rispetto alla finale dello scorso anno.