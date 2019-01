ROMA – Anna Martelli, concorrente di Masterchef 8, è stata la protagonista di una gaffe piccante durante la puntata del talent Sky andato in onda giovedì 24 gennaio.

La concorrente, 72 anni, nutre una particolare simpatia per il giudice Antonino Cannavacciuolo, che gli ricorda, dice, il defunto marito Maciste, per il quale amava cucinare.

Durante la trasmissione Anna ha provato a spiegare ai giudici, ed in particolare a Cannavacciuolo, di sentirsi più a suo agio a cucinare in casa sua che nella cucina dello studio, e per fare capire cosa intendesse ha domandato a Cannavacciuolo se lui preferisse dormire in hotel o a casa.

Lo chef ha risposto: “Dipende”, e a quel punto la piega della conversazione si è fatta bollente, con Anna che gli ha detto: “Lasciamo stare il lato erotico”, e lo studio è scoppiato in una fragorosa risata. A quel punto Cannavacciuolo ha spiegato che il suo “dipende” era riferito al tipo di materasso che trovava in albergo.