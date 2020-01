ROMA – Nella puntata di giovedì 30 gennaio di MasterChef, il talent in onda il giovedì sera su Sky Uno, durante l’assaggio della Mystery Box, Annamaria rivela che lo chef Cannavacciuolo le incute timore. Per cercare di tranquillizzarla, Antonino le sia avvicina e la abbraccia calorosamente.

“C’è un po’ di ansia” dice Annamaria “Dimmi come ti devo guardare, io ti voglio mettere a tuo agio” risponde il cuoco. “Lei mi deve consignare ma con un po’ più di dolcezza. Non sto scherzando” prosegue Annamaria. E Cannavaciuolo replica: “Ah non sono dolce?” Annamaria: “Già il tono della voce. Mi creda non sto scherzando”. Cannavaciuolo decide quindi di abbracciare la concorrente e di darle un bacio sulla guancia. “Va meglio ora?” chiede poi il giudice di MasterChef.

Annamaria fa la casalinga, ha 54 anni, e viene da Lecce. Dopo l’abbraccio, la puntata prosegue e lei viene eliminata. Commovente il discorso del giudice Antonino Cannavacciuolo: “Tu hai insegnato tanto a quei ragazzi, hai insegnato a mettersi sempre in gioco, che non si smette mai di imparare e di crescere”. E tra i concorrenti rimasti in gara c’è chi ha gli occhi lucidi.

Fonte: MasterChef, Repubblica, YouTube