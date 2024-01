Masterchef anticipazioni puntata 18 gennaio: padel e due pressure test

Giovedì 18 gennaio, nuova puntata di MasterChef 13. La cucina, come il padel, richiede destrezza, tecnica e una buona dose di creatività. In questa puntata, i cuochi amatoriali dovranno dimostrare la loro abilità in una partita culinaria all’ultimo colpo. I giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli cercheranno di cogliere la svolta nei percorsi dei concorrenti, chiedendo piatti che uniscano creatività e ragionamento.

MasterChef tra Padel e Pressure Test

Un interessante parallelismo con la “padel mania” emergente, che sarà protagonista della prova in esterna al Padel Club del Castello di Tolcinasco, alle porte di Milano. In questa atmosfera sportiva, i cuochi si cimenteranno nella creazione di piatti salutari, dopo un esclusivo torneo di padel con la partecipazione di Nicola Amoruso, Mark Iuliano, Giorgia Cennie, Massimo Lo Nigro e Davide Guerra, noti volti dello sport e dell’intrattenimento.

Il colpo di scena inizierà con una Red Mystery Box inedita, intensa e piena di sorprese spaventose per i cuochi.

Nelle due puntate di questa sera, 18 gennaio 2024, trasmesse su Sky e in streaming su NOW, i 14 aspiranti chef ancora in gara saranno messi subito alla prova con una Red Mystery Box inedita. Questa misteriosa scatola rossa nasconderà una sorpresa temibile, ideata nientemeno che dall’ex “giudice ombra” Davide Scabin che ha precedentemente scatenato il panico tra i fornelli durante i Live Cooking. Il rinomato chef visionario ha preparato una prova dal colore rosso fiammante, offrendo ai partecipanti la possibilità di conquistare la Golden Pin ambita. Ottenere questo riconoscimento permetterà loro di eludere il temuto Pressure Test il quale, come di consueto, culminerà con l’eliminazione di uno dei concorrenti. Chi riuscirà a superare la sfida ardente e a guadagnarsi un pass diretto verso il prestigioso riconoscimento?

Il secondo Pressure Test

La squadra che dovesse subire la sconfitta sarà costretta a un nuovo Pressure Test, con il rischio di perdere uno dei membri. Chi non riuscirà a segnare il punto nel momento più decisivo e sarà costretto a lasciare il grembiule bianco? Non perdete l’emozione, la tensione e la passione di MasterChef stasera.