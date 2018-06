ROMA – Il prossimo giudice che affiancherà Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo a MasterChef sarà Giorgio Locatelli. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Lo chef che ha guadagnato la sua stella Michelin a Londra grazie alla Locanda Locatelli ha 55 anni ed è originario di Corgeno di Vergiate, sulla sponda del Lago maggiore. La nuova formazione è pronta a debuttare a gennaio 2019 su Sky Uno e Locatelli prenderà il posto di Antonia Klugmann.

Locatelli ha definito “un grande onore” essere stato scelto come giudice dell’edizione italiana di MasterChef, proprio lui che ha passato gran parte della sua carriera all’estero:

“Per me è un grande onore essere stato scelto per far parte di un programma di così grande impatto come MasterChef Italia. Ho trascorso tre quarti della mia carriera all’estero e ho sempre pensato che sarei stato considerato solo per il mio lavoro fuori dai confini italiani: uno chef d’oltralpe. Far parte di MasterChef è quindi per me il riconoscimento più grande, quello di essere considerato Ambasciatore della cucina italiana anche nel mio paese. E poi sono felice perché so che mia mamma sarà contentissima di sapere che sono un MasterChef e che potrà guardarmi in televisione”.

Nils Hartmann, Direttore produzioni originali di Sky Italia, ha dato il benvenuto a Locatelli e ha ringraziato la Klugmann per il suo operato nella passata stagione del talent show culinario. Per Leonardo Pasquinelli, di Endemol Shine Italy, la stagione in partenza da dicembre 2018 sarà all’insegna della novità: