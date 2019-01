ROMA – Il nuovo giudice di “Masterchef”, Giorgio Locatelli, tanto apprezzato per la sua eleganza, almeno fino a oggi, ora è finito al centro delle polemiche per una frase pronunciata durante la seconda puntata del programma.

Cosa è successo? Uno dei concorrenti, Gilberto, all’inizio di una sfida si lamenta per aver perso gli occhiali. “Ci vedi bene da lontano?” chiede il giudice Locatelli. Il concorrente, in imbarazzo, ammette di avere qualche problema senza gli occhiali.

La gara prosegue e quando manca solo qualche minuto alla fine della sfida tutti i concorrenti alzano lo sguardo verso l’orologio. E a questo punto Locatelli prende in giro il povero concorrente: “L’orologio è grande, se non vedi quell’orologio lì non siamo a livello di occhiali, hai bisogno del cane proprio…”. La battuta, non proprio felice, non è passata inosservata sui social.