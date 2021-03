Francesco Aquila chi è, il vincitore di Masterchef Italia 10: età, moglie, figli, dove è nato, dove vive

Francesco Aquila è il vincitore di Masterchef Italia 10. Il cuoco pugliese ha battuto in finale Irene Volpe e Antonio Colasanto. Aquila è stato proclamato dai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli al termine di una finale equilibrata.

Aquila ha vinto 100mila euro in gettori d’oro e la possibilità di pubblicare il libro di ricette con Baldini&Castoldi.

Francesco Aquila vincitore di Masterchef Italia 10: la finale

Aquila, come è sempre stato chiamato nel corso dell’edizione, ha superato nella finalissima Irene Volpe, 22enne di Roma laureata in design, e Antonio Colasanto, 25enne dottorando in chimica alimentare di Novara. Quarto classificato Monir Eddardary, 29 anni, disoccupato di origini marocchine e residente a Bevagna (Perugia).

Monir è stato eliminato nel corso del primo episodio della serata, uno Skill Test che ha ospitato lo chef Chicco Cerea, tre stelle Michelin con il ristorante “da Vittorio” a Brusaporto (Bergamo), e lo chef numero uno al mondo nella classifica “50 Best Restaurants”, Mauro Colagreco, tre stelle Michelin con il suo “Mirazur” a Menton.

Francesco Aquila chi è: età, moglie, figlia

Francesco Aquila ha 34 anni. E’ un maitre e docente di sala bar. Aquila è di origine pugliese: è infatti nato ad Altamura (in provincia di Bari). Ma vive a Bellaria-Igea Marina, sulla riviera romagnola.

Aquila è separato, non sappiamo se attualmente sia fidanzato o meno. Ha una figlia di 4 anni, Ludovica. Aquila ha frequentato la scuola alberghiera.

Francesco Aquila: curiosità

Aquila ha detto varie volte che gli hanno detto di somigliare a Johnny Depp. Prima di partecipare all’ultima edizione di Masterchef (che ha vinto), aveva già provato a entrare nel talent di Sky. Scartato una volta, è entrato alla seconda occasione. E ha avuto ragione lui.