ROMA – Antonio Lorenzon è il vincitore di Masterchef Italia 2020. Ad annunciarlo è stato Antonino Cannavacciuolo al culmine della finale andata in onda su Sky giovedì 5 marzo. Subito dopo la vittoria, Antonio si è inginocchiato e ha chiesto al compagno: “Mi vuoi sposare?”.

La sfida finale di questa nona edizione si è svolta tra Maria Maffeo, Antonio Lonrezon e Maria Teresa Ceglia sotto lo sguardo vigile dei tre giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Localtelli. I tre si sono sfidati preparando un meno di cinque portate fino al traguardo: un premio da 100mila euro in gettoni d’oro e la pubblicazione di un libro di ricette.

Dopo la vittoria, Lorenzon ha commentato: “Veramente una cosa che mi riempie il cuore, il cuore è a mille, i progetti ci sono, dobbiamo solo andare avanti per quello che dobbiamo fare. Grazie a tutti, per essermi stati vicino, per l’amicizia, questa è una gloria che ho ricevuto e una persona che ha creduto in me e deve essere un momento speciale”. Poi si è inginocchiato e con tanto di anello di brillanti ha chiesto al suo Daniel: “Mi vuoi sposare?”. La risposta, inutile dirlo, è stata un sì. (Fonte Sky)