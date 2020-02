ROMA – Doppia eliminazione nella nona puntata di Masterchef Italia 2020. Giulia Busato e Vincenzo Trimarco sono i due aspiranti cuochi eliminati dai giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli. Il primo eliminato è stato Vincenzo, mentre Giulia viene buttata fuori al pressure test.

La sera del 13 febbraio, gli aspiranti chef si sono confrontati con una mistery box per iniziare la sfida. I 9 concorrenti hanno dovuto cucinare dei piatti partendo da due semplicissimi ingredienti: latte e farina. Ogni aspirante chef però ha dovuto farlo con uno specifico metodo di cottura. La sfida ha visto trionfare i piatti di Davide, Antonio e Luciano, ritenuti i tre migliori dai giudici. Proprio Davide ha la meglio e si aggiudica un vantaggio per la prova successiva.

Il primo ospite della serata è stato lo chef stellato Davide Caranchini, che ha portato i tre piatti tra cui i concorrenti avrebbero potuto scegliere la loro pietanza per l’invention test. Gli aspiranti cuochi hanno potuto scegliere tra la trota, il pesce gatto e il salmerino. A trionfare è Giulia, che potra la sua trota in carpione e vince il posto di comandante per la prova in esterna. Alla sfida dei tre piatti peggiori ci sono invece Luciano, Francesca e Vincenzo, che viene eliminato.

Gli 8 concorrenti rimasti danno il via alla prova in esterna, con gli aspiranti chef chiamati a cucinare a Milano presso due tra i ristoranti migliori: il Santa Virginia e Da i gemelli. Ad annunciare la vittoria della squadra rossa è il sindaco in persona, Beppe Sala. I partecipanti della squadra blu dovranno quindi sfidarsi con il pressure test.

Una sfida a coppie stavolta che vede Giulia in squadra con Davide e Marisa con Francesca. Per il pressure test arrivano gli ospiti e chef Alfonso ed Ernesto Iaccarino. Uno solo dei componenti della coppia potrà ascoltare il procedimento da seguire per la preparazione del piatto e dovrà poi riferirlo all’altra sua “metà”. A vincere sono Marisa e Francesca, che sono salve.

La sfida finale si consuma quindi tra Davide e Giulia Busato, che però ha la peggio ed è così costretta ad abbandonare Masterchef 2020 (Fonte Sky)