Masterchef Italia 7, Antonia Klugmann: chi è la chef che sostituisce Carlo Cracco

ROMA – Masterchef Italia 7, arriva Antonia Klugmann: chi è la nuova giudice del programma Sky che sostituisce Carlo Cracco. Antonia, 39 anni da Trieste, capelli a caschetto, ex avvocato passato ai fornelli, è colei che dovrà imprimere la prima vera svolta di senso al talent di Sky che inizierà il 21 dicembre prossimo. Niente più sguardo tenebroso e silenzio d’attesa alla Cracco.

Di lei ci parla Davide Turrini per Il Fatto Quotidiano che scrive:

Così ad occhio ci sembra che Antonia sarà un tantinello più impulsiva dell’allievo di Marchesi. Severa e ferma lo sembra già. Giusta ed equa lo vedremo presto. Carriera già bella ricca dopo nemmeno quindici anni di esperienza. Ogni volta il percorso della Klugmann si arricchisce di località e ristori tra il Ridotto e il Venissa, ma i momenti clou della rapida ascesa sono l’incidente d’auto che mentre era studentessa di giurisprudenza la costringe a rimanere bloccata in casa e che sfocia in una passione inattesa per la cucina; la tanta gavetta, quindi a lavare anche i piatti per almeno cinque anni di apprendistato; l’apertura nel 2014 dell’Argine di Vencò, a Dolegna del Collio (Gorizia), a 150 metri dal confine sloveno, una stella Michelin conquistata dopo un anno e la fila fuori per prenotare uno dei sei tavoli per le circa 15 persone che si possono ospitare a sera.