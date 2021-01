Lutto per Masterchef Italia: è morto Alberto Naponi, concorrente di Cremona della terza edizione del talent show di cucina più amato in Italia. Noto come “lo chef pensionato” per la sua età, e soprannominato “Napo”, Alberto Naponi è morto a 76 anni.

L’annuncio viene dato anche dalle pagine social di Masterchef Italia: “È con grande dolore che salutiamo Alberto Naponi, aspirante chef della terza edizione di MasterChef Italia. Ciao Alberto”, un saluto e un piccolo omaggio per il concorrente dell’edizione andata in onda nel 2014.

Alberto Naponi, Masterchef e il libro di ricette

Alberto Naponi dopo il successo di Masterchef aveva partecipato a numerosi eventi di cucina nella zona di Cremona. Ha anche scritto un libro dal titolo “La poesia è un risotto all’acciuga: Il mio viaggio nelle meraviglie della cucina e della vita”.

Alberto Naponi arrivò fino alla nona puntata della terza edizione di Masterchef Italia quando ricevette l’eliminazione a causa dei ricci di mare non riuscendo a completare la ricetta e quindi a portare il piatto davanti ai giudici. L’aspirante chef di Cremona era arrivato nel talent della tv satellitare quasi per caso, come rivela Cremona Oggi. Discendente della famiglia Baresi, storici proprietari di uno dei biscottifici più importanti d’Italia. Dopo le difficoltà della famiglia aveva lavorato per ristoranti inventando dolci come il pan torrone e il pan mostarda.