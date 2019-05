ROMA – La prossima edizione di Masterchef senza Joe Bastianich sarà un colpo al cuore per i numerosi fan del talent culinario. Come annunciato dallo chef Giorgio Locatelli, resteranno solo in tre Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e lo stesso Locatelli, a giudicare i piatti dei cuoci in erba. Ma a spiegare il motivo della sua scelta è ora lo stesso Bastianich in un video su Instagram.

L’imprenditore italoamericano ha spiegato ai suoi fan che è stata una decisione sofferta ma ponderata. “Questo è un anno di grandi cambiamenti – dice – Otto anni fa sono arrivato alla mia prima edizione oltre Oceano, senza sapere quanto questo programma avrebbe cambiato la mia vita. E’ stata una grande occasione, in cui ho lavorato e incontrato persone stupende, trovato colleghi di lavoro che stimo e che posso considerare amici e che negli anni mi ha portato ad evolvere con il programma mostrando di più chi sono e mia storia”.

“Non è stata una decisione facile – sottolinea ma sento che è arrivato il momento per dedicarmi a nuove avventure, soprattutto alla musica, una mia passione da sempre”. Bastianich spiega quindi che lascerà i fornelli per imbracciare la sua chitarra. “Sono entusiasta dei nuovi progetti che stanno prendendo vita giorno dopo giorno in campo musicale tra cui il mio primo CD in uscita, un tour musicale e alcuni programmi televisivi”.

“Ci tengo a ringraziare voi, che mi supportate e mi seguite da tanto, e che sono sicuro dopo questa decisione sarete ancora al mio fianco. Non vedo l’ora di incontrarvi, ci vediamo presto … live on stage”. (Fonte: Instagram)