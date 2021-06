Matilda De Angelis chi è, età, altezza, dove e quando è nata, fidanzato, vita privata, film, serie tv, Instagram. L’attrice Matilda De Angelis è ospite questa sera 22 giugno del programma Una Pezza di Lundini. Il programma condotto da Valerio Lundini è in onda su Rai2 dalle 23:50.

Dove e quando è nata, età, altezza, biografia di Matilda De Angelis

Matilda De Angelis è nata a Bologna l’11 settembre del 1995. Ha 25 anni. E’ alta 166 cm. E’ la sorella maggiore di Tobia De Angelis, anche lui attore. Si diploma nel 2014 al liceo scientifico Enrico Fermi. A 11 anni studia chitarra e violino e a 16 anni entra come cantante nel gruppo Rumba de Bodas, con cui incide un album pubblicato nel 2014. Nello stesso anno viene scritturata dal regista Matteo Rovere per il ruolo della protagonista femminile nel film Veloce come il vento.

Il fidanzato Andrea Arcangeli, Instagram, vita privata di Matilda De Angelis

Matilda De Angelis ha avuto una relazione con l’attore Andrea Arcangeli. La loro storia è terminata nel 2020, come ha dichiarato lei stessa. Attualmente è single. Profilo Instagram: Matilda De Angelis (@matildadeangelis).

A 16 anni l’attrice ha iniziato a soffrire di anoressia, problema dalla quale è riuscita ad uscire dopo diversi anni. Nel 2020 ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram nella quale mostrava il suo volto vittima dell’acne, con un messaggio a favore dell’accettazione di se stessi.

Film e serie tv: la carriera di Matilda De Angelis

Per la sua interpretazione nel film Veloce come il vento, del 2016, l’attrice riceve al Taormina Film Fest il premio come miglior rivelazione e viene candidata come migliore attrice protagonista ai David di Donatello 2017. Dal 2015 al 2018 recita nella serie tv Tutto può succedere.

Nel 2016 è la protagonista del film Youtopia. Entra poi nel cast del film Una famiglia e nel 2017 recita in Il premio, di Alessandro Gassman. Nel 2020 prende parte alla serie HBO The Undoing – Le verità non dette, al fianco di Nicole Kidman e Hugh Grant. Sempre nel 2020 recita nel film L’incredibile storia dell’Isola delle Rose, aggiudicandosi il David di Donatello per la migliore attrice non protagonista ai David di Donatello 2021.

Nel 2021 partecipa alla prima serata del Festival di Sanremo in qualità di co-conduttrice e recita nella serie biografica Leonardo.