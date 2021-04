Matilda De Angelis intervistata dal settimanale Oggi in edicola oggi 1 aprile. L’attrice racconta di essere fidanzata e del bisogno di sentirsi comunque libera.

Racconta che il suo nome è ispirato alla Matilda di “Leon” interpretata da Natalie Portman. La De Angelis racconta anche dell’adolescenza con “comportamenti autodistruttivi” e degli esordi artistici.

Matilda De Angelis e il suo rapporto con l’amore: “Ho un fidanzato ma devo sentirmi libera”

La De Angelis parla della sua storia d’amore con il fidanzato, il rapper Nayt, al secolo William Mezzanotte. Il suo compagno è “un artista che ha una tecnica e una poetica pazzesche. In più è una persona straordinaria”.

Il loro legame non compromette la sua libertà: “Se sono fidanzata non sono più libera? Eh no, che vuol dire? Io so’ sempre libera, ma ti pare!”.

A proposito del lavoro, l’attrice spiega:

“Inutile romanzare: quando vieni da una famiglia molto umile come la mia e il lavoro ti casca in testa, lo fai anche per soldi”.

Poi racconta di avere qualche cicatrice provocata dai brufoli, cicatrici “di cui vado fiera perché sono la narrazione della mia battaglia. Tutti mi dicono che ho la faccia da bambola, ma non è così”,

Matilda De Angelis si rivede in Caterina, il personaggio di Leonardo su Rai 1

Matilda De Angelis è protagonista di Leonardo su Rai 1. L’attrice commenta di rispecchiarsi nel personaggio di Caterina: “Aspiro a essere quel tipo di donna, con un lato femminile dolcissimo e premuroso però, allo stesso tempo, indipendente, determinata e resiliente alla vita che la piega ma non riesce a spezzarla”.

Poi prosegue: “I miei genitori mi hanno insegnato la libertà in senso ampio” la De Angelis infine parla dei ritocchini di Nicole Kidman. L’attrice australiana è sua partener in “Undoing”:

“Lei è un bellissimo essere umano e per me può fare quello che vuole. Io invece fatico perfino a togliermi un pelo dalle sopracciglia, ho la fobia di tutto ciò che mi modifica la faccia e stento a truccarmi. Figuriamoci se penso alla chirurgia estetica!”.