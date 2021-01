Matilda De Angelis è la vera sorpresa di The Undoing, la serie che parte oggi 8 gennaio su Sky con Nicole Kidman e Hugh Grant. La giovane attrice, protagonista anche nel fil Netflix con Elio Germano “L’isola delle rose”, si è presa la scena con la sua bellezza. E con le scene di nudo.

Come detto, The Undoing, disponibile da oggi 8 gennaio su Sky, ha fatto molto discutere negli Stati Uniti. La storia ruota attorno a Grace Fraser, interpretata da Nicole Kidman, e suo marito Jonathan, Hugh Grant. Una coppia benestante, lei è una psicoterapeuta e lui è un oncologo. Hanno un figlio che studia il violino e tutto sembra andare per il meglio fino a quando la loro vita viene distrutta da un’accusa di omicidio. Qui entra in gioco Matilda De Angelis nel ruolo di Elena Alves. E’ proprio su di lei che ruota la vicenda. Elena Alves è la donna che viene assassinata e che sgretola le certezze del matrimonio che Grace Fraser credeva perfetto.

The Undoing, la serie tratta dal libro Una famiglia felice

La serie è tratta dal libro di Jean Hanff Korelitz “Una famiglia felice”, edito in Italia nel 2014 da Piemme. La serie, composta da sei episodi della durata di 50 minuti circa, è un classico thriller che gli telespettatori proveranno a risolvere. (fonte TvBlog)