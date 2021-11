Matilde Brandi chi è, età, marito, figlie, vita privata, spettacoli, carriera e biografia

Chi è Matilde Brandi: età, marito, figlie, vita privata, spettacoli, carriera e biografia della ballerina e showgirl oggi, 9 novembre, ospite di Bianca Guaccero a Detto Fatto, in onda su Rai2.

Dove e quando è nata, età e biografia di Matilde Brandi

Matilde Brandi è nata a Roma il 27 febbraio 1969 (età 52 anni). Da sempre appassionata di danza, la sua carriera inizia subito dopo il diploma al Balletto di Roma nel 1990, esordisce in tv in Club ’92 e successivamente è ballerina a Fantastico e in Bellezze al Bagno. Diviene per la prima volta prima ballerina di Domenica In fino al 1995 e ballerà a Re per Una Notte e a Fantastica Italiana condotto da Paolo Bonolis.

La carriera di Matilde Brandi

Nel 1996 vince il premio come migliore ballerina televisiva e lo stesso anno torna a Domenica In condotta da Maurizio Costanzo. Debutta come conduttrice di Super nel 1998 e nello stesso anno è al fianco di Andriano Celentano in Francamente me ne Infischio, oltre ad affiancare Al Bano in Ballo Amore e Fantasia. Nell’autunno del 1999 è prima ballerina in Torno Sabato di Giorgio Panariello e nel 2001 è prima ballerina di Domenica In condotta da Carlo Conti.

Nel 2003 partecipa con Claudio Amendola e Roberta Lanfranchi al varietà Amore mio (diciamo così) ed è a teatro con Victor/Victoria. Conduce, sempre lo stesso anno, con Carlo Conti L’anno che verrà e sarà la primadonna di Tele Faidaté, mentre nel 2007 conduce Piazza Grande e nello stesso anno recita in Di che Peccato Sei? di Pingitore. Presenta due edizioni del Premio Città dei Cavalieri di Malta e nella primavera del 2008 conduce la decima e ultima edizione diScommettiamo che…? con Alessandro Cecchi Paone. La Brandi nel 2009 è presentatrice del Festival Show e Radio Bella & Monella, e nello stesso anno recita in Italian Sex in the City, spettacolo teatrale che ripercorre le storie delle quattro amiche della famosa serie tv Sex and the City.

Nel 2011 è conduttrice di Ho imparato una canzone e nel 2015 partecipa come concorrente al programma Si può Fare!. Nel 2017 torna con la compagnia del Bagaglino di Pingitore partecipando a Gran Follia! Nel 2020 partecipa al Grande Fratello Vip. Attualmente è proprietaria e gestisce una scuola di danza a Roma.

Marito e figlie, la vita privata di Matilde Brandi

Matilde Brandi è stata legata sentimentalmente al commercialista Marco Costantini. I due hanno avuto nel 2006 due gemelle, Sofia e Aurora. Una volta uscita dalla GF Vip 2020 Matilde ha però ritrovato freddezza in Marco, e come lei stessa ha dichiarato pochi mesi dopo i due si sono lasciati.