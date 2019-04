Matilde Brandi: “Sui social ricevo proposte da feticisti, ma…”

ROMA – Matilde Brandi, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, ha ripercorso le tappe più importanti degli anni trascorsi in tv.

Dopo essersi diplomata come ballerina classica, fece un provino per Gigi Proietti che cercava delle ballerine per lo show club92 e fu scelta: “Un grande professionista, lo ricordo con tanto affetto. Poi è arrivato Fantastico, ed è stato un susseguirsi di programmi. Una volta andai ospite dalla Carrà e mi presentò chiamandomi ‘la nuova showgirl italiana’. Stavo per svenire”.

Club92, Fantastico e la sua carriera spicca il volo. “Ho lavorato con tutti. Pippo Baudo, Carlo Conti, Panariello, Amendola, Sabani, il grande Celentano. Celentano è stato una esperienza straordinaria. Un uomo di un fascino incredibile. Lui stava seduto senza parlare. Ma dietro alle quinte è anche molto carino, molto simpatico. E’ un giocherellone, scherza tantissimo, sta su un altro livello. Gigi Sabani? Un uomo meraviglioso. Di lui ho un ricordo bellissimo. Un vero signore. Molto attento, anche nelle piccole cose. Molto elegante. Un uomo meraviglioso. Come lo era anche Fabrizio Frizzi. Un uomo straordinario”.

Matilde Brandi svela di aver rinunciato a Pechino Express. “Mi hanno fatto delle proposte, ci sono stati avvicinamenti, ma non si è mai concretizzato nulla per diverse motivazioni. Ce ne sono alcuni che non mi attirano e altri che possono essere interessanti. Mi è dispiaciuto dire di no a Pechino Express, ma avevo le bambine troppo piccole e non me la sono sentita di lasciarle da sole. Poi bisogna vedere chi le fa i reality. Se io facessi l’Isola dei Famosi la farei come Matilde Brandi, ci sono delle cose che non si possono fare, non sono la ventenne che va sull’isola dei famosi a mostrare…”.

In conclusione la showgirl ha confessato che “capita di ricevere proposte strane da feticisti o maniaci cose così, ma li elimino, li blocco. Mi sono accorta che è un lavoro anche Instagram”. (fonte I Lunatici)