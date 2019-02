ROMA – Matilde Caressa, 16 anni, la figlia di Benedetta Parodi e Fabio Caressa, è rimasta coinvolta in un incidente con la sua minicar in centro a Milano. Le foto dell’incidente sono state pubblicate dal settimanale “Vero”.

La conduttrice e il marito Fabio Caressa, come si può vedere dalle foto pubblicate dal settimanale, sono corsi subito a consolare la figlia e ad aiutare le forze dell’ordine nelle verifiche di rito. Per fortuna non c’è stata nessuna conseguenza per l’incidente. Solo un grande spavento.

Matilde, secondo le prime ricostruzioni, si è scontrata con la sua minicar con un motorino. Subito sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e l’ambulanza, ma nessuno si è fatto male in modo serio. Solo un grande spavento per la famiglia Caressa.