Dove e quando è nata, età, altezza, vero nome e biografia di Matilde D’Errico

Intanto diciamo subito che non utilizza un nome d’arte. Quindi la conosciamo tutti con il suo nome di battesimo. Poi aggiungiamo che è nata a Potenza nel 1971. Non abbiamo alcuna informazione sul peso e sull’altezza. Sappiamo che è una bravissima autrice e regista televisiva.

Il marito, i figli: vita privata di Matilde D’Errico

Qui brancoliamo nel buio. Infatti la D’Errico è veramente riservata. Non condivide nulla sulla sua vita privata. Quindi non possiamo sapere né se è sposata, né se è fidanzata, né se ha figli. Lei ama parlare unicamente di lavoro e non vuole essere al centro delle notizie di gossip.

Matilde D’Errico alla conduzione di Sopravvissute su Rai 3

Sopravvissute è la nuova ambiziosa esperienza professionale della D’Errico. E’ il programma tv che conduce in seconda serata su Rai 3. In precedenza, ha raggiunto la fama grazie ad Amore criminale, trasmissione ormai giunta alla quindicesima stagione. Amore criminale non è solamente una sua ‘creatura’, ha ideato questa trasmissione tv insieme a Maurizio Iannelli. La D’Errico è anche tra i fondatori della Bastoggi Docu&Fiction.