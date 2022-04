Chi è Matilde Gioli, dove e quando è nata, carriera e vita privata dell’attrice italiana ospite il 3 aprile a Domenica In. Nel salotto di Mara Venier, Matilde Gioli è accompagnata da Luca Barbareschi produttore dell’ultima commedia di Fausto Brizzi, Bla bla Baby con protagonisti la stessa Gioli e Alessandro Preziosi.

Dove e quando è nata, vero nome, padre: la biografia di Matilde Gioli

Matilde Lojacono, questo il vero nome dell’attrice, nasce a Milano il 2 settembre 1989, sotto il segno zodiacale della Vergine. Ha 32 anni, è alta 168 cm e pesa 57kg.

Si diploma al Liceo classico Cesare Beccaria e consegue la laurea in Filosofia presso l’Università Statale di Milano. Nel 2012, il papà di Matilde, Stefano Lojacono si ammala di cancro e combatte sottoponendosi a svariate cure che purtroppo non sono riuscite a salvarlo: è morto a soli 55 anni.

L’attrice ha ottenuto successo di pubblico e critica solo due anni dopo, con la pellicola di Paolo Virzì “Il Capitale Umano”. Per la sua carriera artistica ha preso il cognome dalla madre.

Appassionata di sport, pratica il nuoto sincronizzato e l’equitazione. Inoltre, è una grande tifosa dell’Inter.

Fidanzato, figlio, incidente: la vita privata di Matilde Gioli

Da circa un anno Matilde Gioli è felicemente fidanzata con Alessandro Marcucci, conosciuto mentre era sul set di Doc. Lui non appartiene al mondo dello spettacolo, ma durante le riprese Matilde Gioli ha iniziato a sentire fortissima la mancanza del suo cavallo Fuego, lasciato a Milano. Così da una ricerca su Google ha scoperto le “passeggiate a cavallo con Ale”.

“Mi sono presentata lì sola come un carciofo e non sono più andata via”, ha raccontato in una intervista. Per caso ha incontrato l’uomo giusto, al punto che l’attrice si è detta pronta ad avere un figlio con lui.

La vita di Matilde Gioli è costellata di episodi traumatici. A segnarla, prima della scomparsa del padre, anche un brutto incidente avuto a 16 anni: si trovava in vacanza studio a Londra e si era recata a fare una gita in un parco acquatico, un ragazzo di 90 chili si tuffò su di lei rompendole 5 vertebre. E’ rimasta ricoverata in Inghilterra per 4 mesi e poi, tornata in Italia, per altri 2 mesi. Ha rischiato la paralisi.

Virzì, Doc, Bla bla Baby: la carriera di Matilde Gioli

Matilde Gioli esordisce al cinema con il film Il capitale umano, diretto da Paolo Virzì, grazie al quale riceve numerosi riconoscimenti come la candidatura per il Ciak d’oro nella categoria miglior attrice non protagonista.

Nel 2014 recita in un episodio di Gomorra – La serie. Il 2015 è una anno ricco e fortunato: prende parte a ben tre film: Solo per il weekend, Belli di papà e Un posto sicuro.

Nel gennaio 2016 riceve il Premio Afrodite come miglior attrice emergente. Nel 2017 è nel cast corale del film La casa di famiglia, regia di Augusto Fornari.

Nel 2018, interpreta Ancella nel film Moschettieri del re – La penultima missione di Giovanni Veronesi.

Dal 2020 è una delle protagoniste della serie televisiva Doc – Nelle tue mani. Per questa sua interpretazione ha avuto diversi apprezzamenti positivi.