Matteo Bocelli chi è, età, dove è nato, altezza, fidanzata, vita privata, genitori, carriera e biografia

Chi è Matteo Bocelli: età, dove è nato, altezza, fidanzata, vita privata, genitori, carriera e biografia del cantante che oggi, domenica 13 marzo, sarà ospite a Verissimo di Silvia Toffanin.

Dove e quando è nato, età, altezza e biografia di Matteo Bocelli

Matteo Bocelli è nato a Forte dei Marmi (Lucca) l’8 ottobre 1997 (età 24 anni). E’ alto 190 cm. Il cantante è il secondogenito di Andrea Bocelli, nato dal primo matrimonio del tenore con Enrica Cenzatti (i due hanno divorziato nel 2002) con cui vive attualmente. Suo fratello maggiore si chiama Amos (23 anni), mentre nel 2012 dal secondo matrimonio del padre con Veronica Berti è nata sua sorella Virginia Bocelli. Anche Matteo come il padre, nutre una forte passione per la musica e per il canto, tanto da voler percorrere la sua stessa carriera.

La carriera

Ha intrapreso gli studi al Conservatorio Luigi Boccherini di Lucca, supportato dal suo grande talento e dalle sue doti naturali. Il suo debutto è avvenuto negli Usa al Celebrity Fight Night nel 2016 e al David Foster and Friends nel 2017, a Washington. A 21 anni ha firmato un contratto con la rinomatissima Capital Records, la casa discografica di Norah Jones e Katy Perry. Grazie al suo fisico statuario e al suo sorriso smagliante, ha lavorato per diverse case di moda, tra cui GUESS per la quale ha posato nel 2017 con Jennifer Lopez.

Matteo Bocelli dopo aver realizzato i singoli “Fall On Me”, “Solo” e “Close” ha cantato da poco, per la prima volta, un brano in italiano. La canzone dal titolo “Dimmi” è scritta da Mahmood a quattro mani con Matteo Bocelli e Sylvia Tofany. Viene accompagnato da un video girato a New York dove si racconta la storia d’amore tra Matteo e una ragazza.

Ha partecipato come ospite dove ha duettato proprio con il padre Andrea Bocelli al Festival di Sanremo nel 2019. In questa occasione ha messo in mostra tutto il suo talento, cantando la canzone dal titolo “Fall on me”. A fine esibizione, il padre Andrea ha donato al figlio il suo giubbotto di pelle con cui trionfò a Sanremo ben 25 anni prima.

Fidanzata e vita privata di Matteo Bocelli

Dal punto di vista sentimentale sembra essere molto riservato e fino a poche settimane fa sembrava essere single. Il giovane però è stato paparazzato dal settimanale Gente a Forte dei Marmi con Carolina Stramare, ex Miss Italia e concorrente dell’Isola dei Famosi 2021. I due però si sono dichiarati soltanto amici.