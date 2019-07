ROMA – Matteo Mammì con Anna Safroncik? Dagospia lancia la bomba di gossip e racconta che il dirigente di Sky avrebbe una nuova fiamma con cui dimenticare la ex Diletta Leotta. La fine della storia tra Mammì (che è anche figlio dell’ex ministro delle Telecomunicazioni) e la giornalista sportiva era di dominio pubblico e negli ultimi giorni sono uscite sui giornali di gossip le foto di Diletta in vacanza in dolce compagnia (con il pugile Daniele Scardina).

A quanto pare, però, il suo ex fidanzato (al quale la Leotta non ha chiuso definitivamente la porta, visto che in una intervista non ha escluso che in futuro possa esserci un ritorno di fiamma) ha subito trovato un’altra bellissima (e famosa) donna, ossia l’attrice Anna.

Scrive Dagospia: Chi ha sostituito Diletta nel cuore di Matteo Mammì? La gnocchissima e talentuosissima attrice Anna Safroncik, la più ammirata al Foro Italico durante gli Internazionali di tennis. Tutti erano sulle tracce della nuova compagna del top manager (ex Sky, oggi consulente di Mediapro), ma solo questo disgraziatissimo sito è in grado di confermarvi l’identità della nuova fiamma di Matteuccio nostro. In queste ore i due piccioncini sono spiaggiati in una segreta caletta sarda dove stanno, lontani da occhi indiscreti, consumando un fine-settimana di passione. Secondo i soliti ben informati la scintilla tra i due sarebbe scoccata da poche settimane ma c’è chi giura che non si tratta di un fuoco di paglia. Come reagirà la bombastica Diletta alla ferale notizia? Ah saperlo…

Diletta Leotta e la fine della relazione con Matteo Mammì.

In un’intervista al settimanale Gente, la Leotta aveva raccontato: “E’ stata una scelta di entrambi”. Poi, a proposito dell’uomo dei suoi sogni, rivela: “Per me ha gli occhi verdi di papà”.

Sulla relazione chiusa con Mammì, Diletta non esclude un ritorno di fiamma: “Non amo parlare pubblicamente della mia vita personale. Ma mi torna in mente una canzone di Venditti: certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano”. (Fonte Dagospia).