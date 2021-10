Matteo Marzotto chi è: dove e quando è nato, età, vita privata, figli, moglie, fratelli, il rapporto con la madre

Blitz dice

Alitalia da domani non vola più, oggi ultimo giorno che Alitalia vola (più o meno). Sospiro di sollievo. Non perché fosse pericoloso volare Alitalia, una delle compagnie più sicure. E che Alitalia in volo era pericoloso per i soldi pubblici, cioè i nostri soldi. Pericoloso è anzi…pericoloso eufemismo. Per i soldi pubblici Alitalia è stata […]