ROMA – “E dopo una giornata di impegni, di incontri e di scontri, di soddisfazioni e di rabbia, di sorrisi e di problemi… momento di tele-relax con #TemptationIslandVip”. Anche il vicepremier e ministro degli Interni Matteo Salvini, martedì sera, era davanti allo schermo per assistere alle vicende di Temptation Island Vip.

Una confessione che ha stupito in tanti sui social. Tanto che alla fine Salvini ha poi aggiunto in risposta ad un follower: “Ognuno ha le sue debolezze e i suoi segreti..”. Tra i tanti commenti anche quello di Simona Ventura, la conduttrice del programma, che ha voluto ringraziare il ministro degli Interni.

Chef Rubio non è stato invece così gentile: “Quali impegni? Scontri de che? Rabbia cosa?”, scrive il cuoco. “Già che ce stavi potevi scrivere dolcemente complicata o lavoro presso me stesso! Perché proietti sui social le vite che non vivi? Disonorevole Matteo Salvini sei un ministro non una modella annoiata.. a volte mi preoccupo per te”.