Matteo Voltolina, l’ex tronista di Uomini e Donne Carla Velli: “A volte le parole non sono abbastanza”

ROMA – Un 38enne veneziano, Matteo Voltolina, è stato trovato morto sabato mattina (25 gennaio) nella stanza che aveva prenotato nell’ostello Anda Venice a Mestre.

Voltolina, uno dei fondatori dell’Antica Murrina Veneziana, era noto nella zona anche per aver avuto una lunga relazione con l’ex tronista di Uomini e Donne Carla Velli con cui, prima di separarsi, aveva avuto anche un figlio.

“Ci sono cose – scrive ora l’ex tronista di Uomini e Donne sui social – per cui le parole non sono abbastanza. Il senso di impotenza.. di tristezza.. di incredulità.. questa volta, spero nel modo più discreto possibile, lo rompo per 2 minuti il silenzio; forse perché credo che le persone continuino a restare attraverso i ricordi”.

“Due vite – racconta Il Gazzettino – che si separarono di colpo, nonostante a Venezia avessero fatto sognare più d’uno. Poi, sabato mattina, la scoperta e quel messaggio postato da Carla Velli sul proprio profilo Facebook.

Un dolore sincero, silenzioso, per l’uomo che l’aveva amata.Un dolore lontano dalla ribalta delle pagine del gossip, lasciato lì, impresso come in una lapide, senza mai parlare di lui o senza mai nemmeno nominarlo. Chi doveva, chi sapeva, ha capito. Matteo Voltolina se n’era andato da solo in una stanza d’ostello e lei, che con lui aveva condiviso i giorni felici, rompeva il silenzio. Incredula. Per salutarlo un’ultima volta e consegnarlo ai ricordi”.

