Matthew Perry preoccupa i fans, discorso sconclusionato e sguardo perso alla reunion di “Friends”. Matthew Perry ha biascicato le sue parole e ha avuto uno sguardo perso in un video per promuovere la tanto attesa reunion di “Friends” – lasciando i fan preoccupati per il suo benessere.

Una clip che mostra l’attore 51enne con uno sguardo strano e un linguaggio laborioso è stata pubblicata mercoledì sul sito web della rivista People e su YouTube per promuovere lo speciale di HBO Max, che è stato girato ad aprile e andrà in onda a fine mese negli Stati Uniti.

Perry è apparso con le ex co-protagoniste Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer e Matt LeBlanc mentre parlavano di com’era tornare insieme per girare la leggendaria sitcom ancora una volta.

Ad un certo punto, Perry sembrava imbarazzato mentre rispondeva a una domanda di questo tipo: “Hai mai preso souvenir dal vecchio set dopo la fine della serie nel 2004?”.

“Ho rubato il barattolo dei biscotti con l’orologio”, ha detto, pronunciando un distinto suono “sh” all’inizio di “stole”. La dichiarazione ed altri commenti offensivi hanno sbalordito i fan.

“Ho appena visto People intervistare e non riesco a credere a come appare Matthew Perry … sul serio mi si spezza il cuore”, ha twittato un fan dopo aver visto il video.

Un altro fan ha scritto: “Mi addolora vedere Matthew Perry in questo modo, sembra solo spento, fissando il vuoto, parlando lentamente”.

“Odio dirlo, ma sono triste e spaventato a morte per Matthew Perry”, ha aggiunto un terzo spettatore. “Dannazione, Matthew Perry in quelle interviste di PEOPLE Friends.”Un altro ha twittato: “Ho appena guardato la clip dell’intervista esclusiva di @people dei cast di Friends e il tempo non è stato gentile. Spero che Matthew Perry stia bene. Dannazione quanto li amo. “

Il cast di Friends si è riunito allo Stage 24 dei Warner Bros. Studios di Los Angeles, sede dello show per le sue 10 stagioni su NBC.

Perry è stato a lungo aperto sulle sue lotte con la dipendenza.

I suoi problemi hanno raggiunto un punto pericoloso dopo che un incidente di jet ski del 1997 lo ha lasciato dipendente dal Vicodin. “Ero fuori controllo e molto malsano”, ha detto a People in quel momento.

Perry ha confessato di non ricordare di aver girato più stagioni, durante le quali gli spettatori hanno potuto vedere la sua drastica perdita di peso. Nel 2001 beveva vodka a quattro e si presentava al lavoro dopo i postumi di una sbornia.

“Non ricordo tre anni”, ha detto a BBC Radio 2 nel 2016. “Da qualche parte tra la terza e la sesta stagione … ero un po ‘fuori di testa”.

Nel settembre 2018, l’attore è stato dimesso da un ospedale dopo aver trascorso tre mesi a riprendersi da un intervento chirurgico gastrointestinale.

Matthew Perry preoccupa i fans ma ora è felicemente fidanzato con la manager letteraria Molly Hurwitz

Ora è felicemente fidanzato con la manager letteraria Molly Hurwitz, che lo ha accompagnato alla riunione.

Come ha rivelato il Post il mese scorso, Perry ha avuto un sostegno particolare dal castmate Cox, 56 anni, nonché da un allenatore sobrio che viveva vicino a lui a Malibu.

Schwimmer, che ha interpretato Ross Geller nello spettacolo, ha detto a People nella storia di mercoledì: “Nel corso degli anni abbiamo tutti lottato con diversi ostacoli e sfide, e penso che a quei tempi sia stato bello raggiungere, toccare con mano e avere una chiamata . “

Gli agenti di Perry non si sono ancora pronunciati sull’accaduto.