ROMA – Nel corso del programma Mattino 5, Federica Panicucci ha ricevuto una sorpresa inaspettata da parte di Amadeus. La conduttrice, oggi, commenta la 70esima edizione del Festival di Sanremo e non si è lasciata sfuggire i commenti positivi sul collega. Infatti, più volte, la presentatrice ha fatto i complimenti all’amico, per come ha condotto la nota kermesse musicale. I due inoltre, sono legati da una lunga amicizia, dopo aver condotto il Festivalbar e The look of the year.

Alla fine della puntata odierna Amadeus ha voluto fare una sorpresa alla sua amica e collega: un mazzo di fiori e un poster che ritrae Federica Panicucci e il conduttore insieme sul palco del Festivalbar dell’anno 1994. “Merita di condurre un’altra edizione. Gli auguriamo ogni bene, bravo Ama”, ha commentato la conduttrice ringraziando Amadeus per il bel gesto.

In studio, qualcuno chiede alla conduttrice di salire sul palco dell’Ariston il prossimo anno, proprio insieme al collega. “Ma va”, risponde Federica a chi la incita di condurre la prossima edizione del Festival. Sono diversi gli artisti che intanto, direttamente dal Festival, hanno inviato il loro saluto alla Panicucci. Tra questi Francesco Gabbani, Pinguini Tattici Nucleari, Bobby Solo e Fiorello. (fonte MATTINO 5)