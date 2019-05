ROMA – Ambra Lombardo ospite di Mattino 5 condotto da Federica Panicucci parla della sua esperienza come vittima di stalking. La ex concorrente del Grande Fratello 16 ha preso parte alla puntata del talk show dedicata alla vicenda di cronaca di Sara Del Mastro, che ha sfregiato con l’acido l’ex fidanzato Giuseppe Morgante.

La Lombardo si è confidata con la Panicucci e ha spiegato di essere stata vittima di uno stalker, un ex fidanzato che non si è arresto alla fine della loro relazione durata solo alcuni mesi e ha iniziato a perseguitarla. La donna, che insegna in un liceo milanese, ha raccontato: “Ti condiziona la vita perché sai che c’è qualcuno che ti perseguita. Un vero incubo”.

Una vicenda che per la Lombardo non sembra essere ancora finita. L’ex concorrente del Grande Fratello ha spiegato in studio a Mattino 5 che l’uomo continua a perseguitarla, nonostante sia stata emessa una ordinanza restrittiva, e le scrive da nuovi numeri di telefono e finti profili social: “Mi tagga in contenuti offensivi, crea dei profili fake per scrivermi. È una continua invasione degli spazi della mia esistenza”.