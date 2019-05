ROMA – Cristian Imparato, oggi 16 maggio, è stato invitato a Mattino 5. L’ex concorrente del Grande Fratello si è ritrovato ancora una volta a parlare del suo atteggiamento nei confronti di Michael Terlizzi, concorrente (questa volta ancora in gara) nella casa più spiata d’Italia.

Molti non hanno apprezzato quanto detto dall’ex concorrente di “Io Canto” sul figlio di Franco. A quanto pare, anche alla padrona di casa Federica Panicucci non è piaciuto l’atteggiamento di Imparato. La conduttrice ha infatti chiesto esplicitamente a Cristian di lasciare in pace Michael. Cristian si è però difeso dichiarando che i telespettatori hanno visto solo una parte del suo percorso all’interno della Casa dove, prima dell’eliminazione, aveva legato molto con il giovane Terlizzi.

Luca Onestini, anch’esso presente in studio, non ha gradito affatto il comportamento tenuto da Cristian che, a suo parere, si è evidentemente innamorato di Michael.

La Panicucci, ad un certo punto a Cristian Imparato ha chiesto: “Perché non lo lasci in pace?” Michael, dal canto suo, ha provato a negare di aver continuato a parlare della presunta omosessualità di Terlizzi: “Io questo argomento l’ho affrontato con Michael il terzo giorno nella Casa. Poi ho detto non voglio più parlare di questo argomento perché voglio bene a Michael”.

Nessuno degli ospiti presenti a Mattino 5 è sembrato però credere a quanto affermato. Michael Terlizzi, per la cronaca, ha sempre negato quanto detto da Imparato e si è sempre dichiarato etero. Proprio per tale motivo, la Panicucci ha ribadito di non aver compreso il motivo per cui nella Casa si stia ancora parlando di questo argomento. Cristian Imparato ha provato ancora una volta a spiegare il motivo delle sue attenzioni trincerandosi dietro “un’amicizia forte e vera”: “Io a Michael voglio un bene fraterno. Vi assicuro che appena esce dalla Casa avremo un’amicizia forte e vera” ha detto Cristian, negando in questo modo di essere innamorato del Terlizzi.

Il cantante ha poi rivelato che Franco Terlizzi (presente in studio ma rimasto in silenzio tutto il tempo ndr), lo avrebbe invitato a conoscere la loro famiglia.

Fonte: Mattino 5