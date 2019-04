Mattino 5, Federica Panicucci contro Ivana Icardi: “Al Grande Fratello solo per…”

ROMA – Lunedì 9 aprile è iniziata la sedicesima edizione del Grande Fratello che già nella prima puntata fa discutere. Il reality tra i più longevi della televisione va in onda sulle reti Mediaset. Per questa ragione, diversi programmi ne parlano abbondantemente. Uno di questi è Mattino 5 condotto da Federica Panicucci.

La presentatrice, nella puntata andata in onda oggi, martedì 9 aprile, si è scagliata contro una delle concorrenti più discusse di questa edizione. Si tratta di Ivana Icardi, la sorella del bomber dell’Inter. Ivana starebbe cercando di recuperare il rapporto con il fratello che a sua detta si sarebbe incrinato da quando ha incontrato la moglie Wanda Nara.

La Panicucci, protagonista nella puntata di lunedì di un piccolo inconveniente in diretta, si è però detta contrariata del comportamento della Icardi, in particolare perchè continuerebbe a sfruttare il nome del fratello per guadagnare soldi e ottenere la popolarità. Nella puntata di oggi di Mattino 5 si è parlato molto del Grande Fratello e la Panicucci non ha avuto parole dolci nei confronti della Icardi.

Secondo la Panicucci, infatti, quest’ultima dice di essere in televisione per ritrovare un rapporto con il fratello ma semplicemente cerca di farsi pubblicità sfruttando il nome del calciatore dell’Inter.